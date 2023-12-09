Токаев пообещал сохранить сотрудничество России и Казахстана, несмотря на потрясения в мире

Как рассказал президент Казахстана, Россия — стратегический партнер страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия и Казахстан продолжат двустороннее сотрудничество, несмотря на «потрясения» в мире. Его слова передает издание «RT на русском».

Как рассказал Токаев, Россия — стратегический партнер Казахстана.

«И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем продолжать сотрудничество», — отметил он.

Кроме того, Токаев назвал успешным недавний визит Путина в Казахстан с точки зрения придания нового импульса двусторонним отношениям.