Рязанцев призвали быть осторожными на дорогах из-за метели и гололедицы
Госавтоинспекция обратилась к рязанцам в связи с погодными условиями. В субботу, 9 декабря, днем ожидается снег, местами сильный, местами метель, гололедица.
Госавтоинспекция обратилась к рязанцам в связи с погодными условиями. В субботу, 9 декабря, днем ожидается снег, местами сильный, местами метель, гололедица. Днем местами порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Рязанской области.
Участников дорожного движения в связи с изменением погодных условий призывают быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.