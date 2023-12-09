Павел Малков посетил раненых бойцов в рязанском военном госпитале

В субботу, 9 декабря, Павел Малков посетил филиал рязанского военного клинического госпиталя, где пообщался с военнослужащими и поздравил их с Днем героев Отечества.

В субботу, 9 декабря, Павел Малков посетил филиал рязанского военного клинического госпиталя, где пообщался с военнослужащими и поздравил их с Днем героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«В рязанском военном госпитале находятся бойцы, которые получили ранения при выполнении боевых задач. Для нас каждый из них — настоящий герой. Они защищают Родину ради нашего общего будущего. Пообщался с ребятами — все в боевом настроении. Многие ждут возвращения в строй. Чтобы было интереснее коротать время в госпитале, передал ребятам подарки», — написал губернатор региона в своем Telegram-канале.

Павел Малков поблагодарил коллектив госпиталя и минздрав за работу, а также обсудил с руководством потребности учреждения и просьбы пациентов.

«Всем, кто сейчас исполняет свой воинский долг, а также всем ветеранам желаю крепкого здоровья, стойкости и побед. Вы — наши герои, и мы гордимся вами», — отметил губернатор.