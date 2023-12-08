В Санкт-Петербурге женщина наказывала детей, держа их руки над зажженной плитой

В Санкт-Петербурге женщина наказывала детей, держа их руки над зажженной плитой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В ведомстве рассказали, что 7 декабря в полицию обратилась заведующая детским садом № 19 с сообщением о том, что 30-летняя иностранка нанесла телесные повреждения своим несовершеннолетним детям 6 и 8 лет, а именно, поднесла их руки к зажженной газовой конфорке, в результате чего дети получили ожоги.

Детей доставили в больницу, их мать задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.