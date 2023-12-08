В Санкт-Петербурге мужчина ударил любовника жены ножом в лицо

В Санкт-Петербурге ревнивец напал на любовника жены и ударил его ножом в глаз. Как стало известно РЕН. ТВ, инцидент произошел на проспекте Культуры.

В полицию обратилась дочь пары, сообщив, что ее 43-летний отец угрожает знакомому матери.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили около дома 52-летнего врача с ранением глаза. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Нападавшего задержали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, злоумышленник доставлен в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.