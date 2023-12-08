В Санкт-Петербурге мужчина до смерти избил знакомую

В Санкт-Петербурге мужчина до смерти избил знакомую. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело погибшей нашли дома у подозреваемого — прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть женщины и вызвали полицию.

Отмечается, что следователи изъяли из квартиры металлическую трубу от пылесоса, запачканную, предположительно, кровью.

Полицейские задержали подозреваемого — пьяного мужчину. Ранее он был судим за убийство двух и более лиц, а также за угрозу убийством.