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В рязанской ОДКБ рассказали о призывниках, которые проходят альтернативную службу

В рязанской ОДКБ восемь человек проходят альтернативную службу вместо службы по призыву. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

"Я выбрал альтернативную службу из-за своих убеждений. В военкомат подал заявление, что прошу заменить мне службу. После небольшого разговора мне одобрили", — рассказал Степан Страхов из Ярославской области.

Альтернативная служба длится на девять месяцев дольше, чем срочная. Призывники убирают помещения и территорию, помогают на кухне.

Как отметили в сюжете, альтернативную службу нужно проходить за пределами родного региона. Живут призывники либо в общежитиях, либо в помещениях соцучреждений. Им организовывают питание и предлагают график согласно трудовому кодексу.

«У нас обычная работа пять на два. Нам предлагают работать с семи до четырех или с восьми до пяти. Отпуск так же, как и на обычных работах», — поделился Степан Страхов, добавив, что отпуск дают спустя 11 месяцев.

Как рассказала главврач Рязанской областной детской клинической больницы Инна Лебедева, раньше у них в учреждении проходило службу в среднем пять человек.

На альтернативную службу имеют право россияне, если прохождение в армии противоречит их вероисповеданию и личным убеждениям.

Напомним, минтруд России дополнил список учреждений, где призывники могут проходить службу. В него добавили колледжи, медицинские исследовательские центры, санатории, ветеринарные клиники.