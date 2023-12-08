В Рязанской области при столкновении двух легковушек пострадала 47-летняя женщина

Авария случилась 7 декабря в Сараевском районе в селе Малые Можары вблизи дома № 1 по улице Весенняя. По предварительной информации, 49-летний житель Сараев на автомобиле LADA Vesta столкнулся с Chevrolet Cruze под управлением 47-летнего жителя того же поселка.

В Рязанской области при столкновении двух легковушек пострадала 47-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась 7 декабря в Сараевском районе в селе Малые Можары вблизи дома № 1 по улице Весенняя. По предварительной информации, 49-летний житель Сараев на автомобиле LADA Vesta столкнулся с Chevrolet Cruze под управлением 47-летнего жителя того же поселка.

В результате происшествия 47-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы. Ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.