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В Рязанской области потратят около 28 миллионов рублей на работу вертолета санавиации
Согласно документам, на борту воздушного судна должно находиться медицинское оборудование, в том числе дефибриллятор, электрокардиограф и аппарат ИВЛ. Подрядчик будет обязан обеспечивать работу вертолета ежедневно и круглосуточно.

В Рязанской области потратят 27 миллионов, 623 тысячи рублей на работу вертолета санавиации в течении пяти месяцев. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Сроки оказания услуг в контракте — с 1 января по 31 мая 2024 года. Работы будут выполняться в целях оказания медицинской помощи на территории Рязанской области и прилегающих субъектов.

Согласно документам, на борту воздушного судна должно находиться медицинское оборудование, в том числе дефибриллятор, электрокардиограф и аппарат ИВЛ. Подрядчик будет обязан обеспечивать работу вертолета ежедневно и круглосуточно.

Также в документах указано, что вертолет должен быть произведен не ранее 2014 года в России. Дальность полета будет не менее 400 километров.