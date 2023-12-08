В Рязанской области мужчина похитил вещи из автомобиля

Инцидент произошел в Новомичуринске. О краже из ВАЗ-2105 заявил 23-летний рязанец.

В Пронском районе мужчина похитил вещи рязанца из автомобиля ВАЗ. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в Новомичуринске.

В полицию обратился 23-летний мужчина. Он рассказал, что недавно был в гостях. На ночь он припарковал ВАЗ-2105 на улице Новомичуринска. Утром мужчина нашел на машине следы взлома. Из салона пропали магнитола, сумка с одежой, набор слесарных инструментов и запчасти от автомобиля.

Оперативники опросили новомичуринцев. Полицейские узнали, что один местный мужчина в разговоре похвастался, мол, «ни одна „пятерка“ перед ним не устоит» (имея в виду модели ВАЗ-2105).

Полицейские проверили данные и узнали, что этим мужчиной является 26-летний новомичуринец. Ранее его судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Выяснилось, что он причастен к краже из машины. Его нашли и задержали.

По предварительной информации, после встречи с приятелями мужчина возвращался домой и по пути высматривал автомобили ВАЗ-2105. Ранее он неоднократно занимался мелким ремонтом машин этой модели и научился открывать салон подручными средствами. Мужчина рассчитывал, взломав автомобиль, найти что-нибудь ценное. Увидев припаркованный ВАЗ-2105, злоумышленник взломал дверцу и забрал из салона все, что там нашел. Сумку с одеждой он позже выбросил, а инструмент, магнитолу и запчасти продал случайным знакомым. Взломщик планировал продолжить охоту на «пятерки» на улицах города Новомичуринска, но его задержали полицейские.

На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.