В Рязани в выходные будут вывозить снег с парковок на ряде городских улиц

Вывозить снег будут с парковок на улицах Дзержинского, Пожалостина (от Первомайского проспекта до улицы Семинарская), а также со всех разворотных кругов общественного транспорта. На время работ установят дорожные знаки.

В Рязани 9 и 10 декабря будут вывозить снег с парковок на ряде городских улиц. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что вывозить снег будут с парковок на улицах Дзержинского, Пожалостина (от Первомайского проспекта до улицы Семинарская), а также со всех разворотных кругов общественного транспорта. На время работ установят дорожные знаки.

Мэрия попросила не парковать автомобили на этих участках.