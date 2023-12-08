В Рязани УК заявила, что сбила сосульки, которые продолжают висеть над тротуаром

В Рязани управляющая компания заявила, что сбила сосульки, которые продолжают висеть по адресу 1-ый Совхозный проезд, дом 7/7. Рязанцы поделились снимками в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

В первый раз сообщение о «глыбах льда» над тротуаром появилось в понедельник, 4 декабря. Госжилинспекция ответила на комментарий заверениями о том, что передали информацию в управляющую компанию.

Позже, вечером 7 декабря рязанка прислала фотографии нетронутых сосулек снова, предположив, что УК проигнорировала сообщение госжилинспекции.

Корреспондент РЗН. Инфо позвонил в управляющую компанию «ГУЖК Советского района города Рязани», чтобы узнать когда сосульки с крыши здания уберут. По телефону ответили, что 7 декабря сосульки сбили. Однако рязанка сообщила редакции, что в пятницу, 8 декабря, сосульки все еще висят над тротуаром.