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В Рязань отправили новый троллейбус «Адмирал»
Всего в городской автопарк до конца 2023 года поступят пять новых машин.

В Рязань отправили новый троллейбус «Адмирал». Об этом сообщила горадминистрация.

Всего городской автопарк до конца 2023 года получит пять новых машин.

Транспорт поступит благодаря поддержке правительства региона, по поручению губернатора Павла Малкова.

Первый автомобиль из партии отправился в Рязань. Отправку проконтролировал исполняющий обязанности заместитель главы администрации города Михаил Ромодин. Он с главой городского управления транспорта Ириной Черноусовой посетил Энгельсский завод электрического транспорта. Делегация побывала на производстве, оценила темпы и качество сборки машин.

Помимо этого гости обсудили с руководством предприятия вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.