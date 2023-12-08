В Ростовской области в одной из школ отравились 43 ученика

В городе Волгодонск Ростовской области отравились 43 ученика одной школы, 12 из них попали в больницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

«Состояние школьников оценивается как средней степени тяжести, наблюдается положительная динамика», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили о проведении расследования причин отравления. Специалисты ведомства уже взяли пробы еды и воды из школьной столовой, сделали смывы с поверхностей.

Также проведено обследование персонала столовой на наличие у них бактерий и вирусов, связанных с кишечной инфекцией.