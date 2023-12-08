В России в два раза выросла стоимость лизинга автомобилей

В 2022 году средняя цена лизинга по автотранспорту находилась в районе 2-3 миллионов рублей, а теперь она выросла до 6-7 миллионов.

В России в два раза выросла стоимость лизинга автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «ВТБ Лизинга» Антона Мусатова.

Мусатов рассказал, что в текущем году взять в лизинг легковой автомобиль в России стало в два раза дороже.

По его словам, в 2022 году средняя цена лизинга по автотранспорту находилась в районе 2-3 миллионов рублей, а теперь она выросла до 6-7 миллионов.

Причинами такой динамики стали повышение ключевой ставки и растущие издержки по доставке, налоги и сборы.