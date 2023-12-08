В России сократились нефтегазовые доходы

По данным Минфина, федеральный бюджет РФ за январь — ноябрь 2023 года получил 8,22 триллионов рублей нефтегазовых доходов, что на 22,8% ниже, чем в прошлом году.

В России сократились нефтегазовые доходы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Минфина, федеральный бюджет РФ за январь — ноябрь 2023 года получил 8,22 триллионов рублей нефтегазовых доходов, что на 22,8% ниже, чем в прошлом году.

В ведомстве пояснили, что это связано со снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.

При этом в Минфине отметили, что месячная динамика нефтегазовых доходов остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер.