В России хотят переоборудовать подвалы в бомбоубежища

В России впервые утвердили ГОСТ по переобустройству «заглубленных помещений» в объекты гражданской обороны. В 2024 году подвалы домов переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту.

В России хотят переоборудовать подвалы в бомбоубежища. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, в России впервые утвердили ГОСТ по переобустройству «заглубленных помещений» в объекты гражданской обороны. В 2024 году подвалы домов переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту.

Отмечается, что заглубленные помещения — это такие помещения, у которых отметка пола ниже отметки поверхности земли. От класса помещения зависит комплекс мер, которые необходимо будет принять, чтобы превратить его в надежное убежище.