В РГРТУ прошла Всероссийская научно-техническая конференция «Биомедсистемы — 2023»

В РГРТУ прошла Всероссийская научно-техническая конференция «Биомедсистемы — 2023». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Конференция прошла 7 декабря. К участию в конференции было принято 76 работ от представителей вузов и научных организаций Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Томска, Твери, Казани, Краснодара, Орла, Самары и Тамбова. От РГРТУ на конференции представили чуть более 40 работ студентов, аспирантов и преподавателей кафедр ИИБМТ, АСУ, ЭВМ, ВПМ, САПР ВС, РТС, ЭМОП.

В начале мероприятия было проведено пленарное заседание, в рамках которого участники смогли выслушать два доклада. О «Применении технологий искусственного интеллекта для диагностики воспалительных заболеваний кишечника» рассказал Глеб Машевский. Вторыми докладчиками выступили представители компании «Квантрон Групп» Андрей Тарасов и Иван Холопов, которые подробно объяснили методы и подходы к ключевым разработкам фирмы, а также продемонстрировали проект «Автоматического формирования панорамного томографического изображения верхней и нижней челюсти».

Второй блок посвятили выступлениям по следующим направлениям:

«Медицинские, экологические и эргатические системы и комплексы». Председатель секции — доцент Сергей Гуржин;

«Методы исследований, моделирование медико-биологических процессов и систем». Председатель секции — доцент Михаил Каплан;

«Телемедицина и информационные технологии в медико-биологической практике». Председатель секции — доцент Александр Борисов;

«Датчики, диагностические, терапевтические и измерительные устройства». Председатель секции — профессор Евгений Чернов;

«Информационно-измерительные и управляющие системы. Роботизированные комплексы». Председатель секции — доцент Станислав Голь.

Участники конференции смогли представить свои работы и исследования в области биомедицинских систем по различным направлениям, а также ответить на вопросы слушателей и специалистов данной области, принявших участие в мероприятии.

В конце мероприятия прошло награждение лучших проектов и проведенных исследований, представленных на мероприятии, дипломами 1, 2 и 3 степени, а также за активное участие в работе. Сборник трудов конференции в электронном виде будет размещен на сайте РГРТУ.