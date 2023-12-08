В Приморье в ДТП со школьным автобусом пострадали шесть детей и водитель

В Приморье в ДТП со школьным автобусом пострадали шесть детей и водитель. Об этом сообщили в прокуратуре по региону.

Авария случилась днем 8 декабря на 82 км автодороги «Шкотово — Партизанск».

Автобус следовал с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка, Партизанского района. В нем находился 21 ребенок.

Предварительно установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter.

Пострадали 6 детей и водитель.