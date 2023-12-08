В Новосибирске 19-летнюю девушку осудили за совращение малолетнего

В Новосибирске 19-летнюю девушку осудили за совращение малолетнего. Об этом сообщает VN.ru.

По данным издания, девушка начала отношения с 15-летним подростком и переехала с ним в Бийск.

Мать мальчика объявила его в розыск. Полиция нашла пару и задержала девушку. На нее возбудили уголовное дело по части 1 статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Девушку приговорили к 8 месяцам в колонии-поселении, куда она должна приехать самостоятельно.