В Калининграде отец сломал 12-летнему сыну плечо из-за плохо выполненного домашнего задания

В Калининграде отец сломал сыну плечо из-за плохо выполненного домашнего задания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный суд.

Его приговорили к трем годам лишения свободы.

«Судом установлено, что подсудимый Б. из-за плохо выполненного домашнего задания и непослушания 12-летнего сына нанес ему не менее шести ударов. Мальчик испытал сильную физическую боль и получил серьезные травмы, в том числе перелом плечевой кости.», — отметил источник.

Суд квалифицировал действия отца как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего.

Обстоятельством, отягчающим наказание, признан тот факт, что преступление было совершено родителем в отношении своего ребенка.