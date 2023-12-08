В Иркутской области шесть человек отравились паленым алкоголем, двое из них погибли

В Иркутской области шесть человек отравились паленым алкоголем, двое из них погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, шестеро сотрудников инженерной фирмы ООО «Восточно-Сибирская компания», работавшие на Ковыктенском газоконденсатном месторождении в Жигаловском районе региона, решили выпить после работы. Сразу после распития всем резко стало плохо. Четверых экстренно отравили в больницу, двое скончались.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» двум лицам.