В Хакасии два человека погибли во время бурана

Среди них — 26-летний сын экс-министра спорта республики.

В Хакасии два человека погибли из-за метели. Об этом сообщила « Газета.ру ».

Две группы туристов пошли на экскурсию с базы в поселке Приисковое. В дороге начался буран и люди сбились с пути.

У одной из групп был спутниковый телефон, они дозвонились в МЧС. Однако из-за метели спасатели добрались только к утру, а людям пришлось ночевать в горах.

Погибли два человека, среди них — 26-летний сын бывшего министра спорта Хакасии Валерия Деньщикова, уточняет Mash. Его труп нашли у костра. Предварительно, мужчина насмерть замерз. Остальных эвакуировали.