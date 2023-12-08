В Екатеринбурге при пожаре пострадали четверо детей и двое взрослых

Шесть человек, их них четверо детей, пострадали при пожаре в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«Личности всех пострадавших сотрудники полиции уже установили: это две взрослые женщины 1987 и 1990 года рождения, а также четверо детей одной из них», — сказал он.

По его словам, у пострадавших диагностировали отравление угарным газом и ожоги. Возгорание могло начаться со второго этажа здания — места, где находится печная труба. В тот момент все находившиеся внутри люди спали на первом этаже.