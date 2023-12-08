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У рязанца конфисковали автомобиль за регулярную пьяную езду

У рязанца конфисковали автомобиль за регулярную пьяную езду. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Как рассказала пресс-секретарь Сараевского районного суда Татьяна Шишкина, подсудимый уже привлекался к административной ответственности за то, что в сентябре 2022 года не имея прав и в состоянии опьянения сел за руль. Тогда мировой судья назначил ему 10 суток административного ареста.

4 июня 2023 года его ВАЗ-21099 остановили сотрудники Госавтоинспекции и снова мужчина был пьяный за рулем.

Сараевский районный суд признал рязанца виновным по ст. 264.1 ч. 1 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов и лишил прав на два года.

Автомобиль ВАЗ-21099 суд постановил конфисковать в собственность государства.