Сотрудника Рязанского приборного завода отметили знаком «Доброволец Рязанской области»

Сотрудник Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) Надежда Донюкова отмечена знаком Губернатора Рязанской области «Доброволец Рязанской области».

Награду вручил глава региона Павел Малков на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню волонтера. Он поздравил участников волонтерского движения с праздником и выразил благодарность за активное, бескорыстное участие в общественной жизни области.

Надежда Донюкова трудится на ГРПЗ экономистом по планированию в электроцехе, а в свободное время занимается волонтерством.

«В наше время многие люди активно участвуют в добровольческом движении, которое охватывает самые разные сферы жизни. Не исключение — и работники нашего предприятия. Надежда Донюкова имеет богатый, более чем 20-летний опыт волонтерской деятельности. Она работала добровольцем в „красной зоне“ Рязанской областной клинической больницы во время пандемии коронавируса. Кроме того, Надежда Викторовна проводит большую воспитательно-патриотическую работу с детьми и молодежью: руководит детским театральным кружком. Поздравляю ее с заслуженной наградой!», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов

Знак Губернатора Рязанской области «Доброволец Рязанской области» — ежегодная награда для тех, кто принимает активное участие в волонтерском движении и вносит большой вклад в его развитие. В этом году такой знак получили почти 50 человек.