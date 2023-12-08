Рязанским производителям молочной продукции выделят 36 миллионов для дополнительной поддержки

Дополнительное финансирование получат компании: «Ока-Река» — 469,5 тыс. рублей; «Вакинское Агро» — 871,5 тыс. рублей; «ТМЗ» — 1 млн 190 тыс. рублей; агромолкомбинат «Рязанский» — 24 млн 229 тыс. рублей; Вердовский молочный завод — 358 тыс. рублей; «Гусь Молочный» — 309,1 тыс. рублей; «Старожиловский молочный комбинат» — 8 млн 585 тыс. рублей.

Рязанским производителям молочной продукции выделят 36 миллионов для дополнительной поддержки. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила направление в регион 36 млн рублей в 2023 году. Средства выделили на модернизацию объектов АПК, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.

Дополнительное финансирование получат компании: «Ока-Река» — 469,5 тыс. рублей; «Вакинское Агро» — 871,5 тыс. рублей; «ТМЗ» — 1 млн 190 тыс. рублей; агромолкомбинат «Рязанский» — 24 млн 229 тыс. рублей; Вердовский молочный завод — 358 тыс. рублей; «Гусь Молочный» — 309,1 тыс. рублей; «Старожиловский молочный комбинат» — 8 млн 585 тыс. рублей.

«В Госдуме РФ неоднократно обсуждалась тема большого количества фальсифицированной молочной продукции. Маркировка — это дополнительный способ защиты потребителя от фальсификата. Новая мера поддержки поможет контролировать качество продукции, увеличит количество натурального молока. На молочном рынке нужен порядок. Люди должны быть уверены в безопасности и пользе продукта. А добросовестный производитель — получать поддержку за поставку качественной продукции», — пояснил Андрей Макаров.

Павел Малков отметил, что АПК Рязанской области в последние годы демонстрирует значительный рост объемов производства молока, по этому показателю область постоянно входит в число регионов-лидеров ЦФО.

«Это стало возможным благодаря серьезным инвестициям в отрасль, поддержке государства, четко выстроенной и неукоснительно соблюдаемой технологии производства, серьезной селекционно-племенной работе наших специалистов. Необходимо строго контролировать качество — рязанская продукция должна иметь безупречную репутацию. Решению задачи помогут федеральные средства, которые производители получат для внедрения маркировки», — сказал Павел Малков.