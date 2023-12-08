Рязанским производителям молочной продукции выделят 36 миллионов для дополнительной поддержки. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила направление в регион 36 млн рублей в 2023 году. Средства выделили на модернизацию объектов АПК, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.
Дополнительное финансирование получат компании: «Ока-Река» — 469,5 тыс. рублей; «Вакинское Агро» — 871,5 тыс. рублей; «ТМЗ» — 1 млн 190 тыс. рублей; агромолкомбинат «Рязанский» — 24 млн 229 тыс. рублей; Вердовский молочный завод — 358 тыс. рублей; «Гусь Молочный» — 309,1 тыс. рублей; «Старожиловский молочный комбинат» — 8 млн 585 тыс. рублей.
«В Госдуме РФ неоднократно обсуждалась тема большого количества фальсифицированной молочной продукции. Маркировка — это дополнительный способ защиты потребителя от фальсификата. Новая мера поддержки поможет контролировать качество продукции, увеличит количество натурального молока. На молочном рынке нужен порядок. Люди должны быть уверены в безопасности и пользе продукта. А добросовестный производитель — получать поддержку за поставку качественной продукции», — пояснил Андрей Макаров.
Павел Малков отметил, что АПК Рязанской области в последние годы демонстрирует значительный рост объемов производства молока, по этому показателю область постоянно входит в число регионов-лидеров ЦФО.
«Это стало возможным благодаря серьезным инвестициям в отрасль, поддержке государства, четко выстроенной и неукоснительно соблюдаемой технологии производства, серьезной селекционно-племенной работе наших специалистов. Необходимо строго контролировать качество — рязанская продукция должна иметь безупречную репутацию. Решению задачи помогут федеральные средства, которые производители получат для внедрения маркировки», — сказал Павел Малков.