Рязанские компании договорились о поставках своей продукции в Беларусь

Достигнуты договоренности по поставкам стекла, оборудования для «умного дома», абразивных изделий, кухонного оборудования, пищевой продукции, медицинских изделий. Всего планируется заключение 9 контрактов.

Рязанские компании провели 115 встреч с 64 предприятиями Беларуси в рамках бизнес-миссии, которая проходит 5-8 декабря в республике.

Со стороны Рязанской области в бирже контактов приняли участие компании «Агромарт», «ЦТО «Микрон», «ИПРо», «Би-ту-Би Абразив», «КФ Верность качеству», «Вулкан», «Ренессанс-проект», «Квантрон-Групп», «Экорост», «Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика», «Фаомэра». В результате достигнуты договоренности по поставкам стекла, оборудования для «умного дома», абразивных изделий, кухонного оборудования, пищевой продукции, медицинских изделий. Всего планируется заключение 9 контрактов.

Отмечается, что официальную делегацию возглавляет зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова. Программа мероприятия включает посещение Торгового Представительства РФ в Беларуси, предприятий республики, Парка высоких технологий, Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, Белорусской медицинской академии последипломного образования, встречи с представителями управлений по аэрокосмическим системам и технологиям радиотехники, электроники в Национальной академии наук Беларуси. В рамках визита также состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по активизации сотрудничества между Беларусью и Рязанской областью.

«Беларусь — стратегический партнер Рязанской области, который традиционно входит в топ-5 наших контрагентов по товарообороту. Активно развиваем экономические связи с республикой, для этого организуем бизнес-миссии и взаимные визиты, которые помогают оценить потребности в продукции и технологиях, устранить все препятствия к сотрудничеству. На этот раз мы выбрали конкретную тематическую линию для визита — инновационное развитие, в частности, в сфере высоких технологий, IT и биомедицины. Прямые контакты использовали для решения вопросов, связанных с потребностями конкретных рязанских производителей, а также представили потенциал инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая долина», — отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.