Рязанцев пригласили на вебинары по организации онлайн-мероприятий
Рязанские предприниматели и организации смогут стать участниками вебинаров МТС в декабре. Эксперты расскажут, как улучшить работу с клиентами, познакомят с новыми цифровыми решениями и тенденциями отрасли. Участие в онлайн-встречах бесплатное, необходима регистрация на сайте.
12 декабря в 13.00 на вебинаре «Как развернуть в IT-компании популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий» участникам расскажут, как проводить совещания, мозговые штурмы, стратегические сессии и встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения для iOS и Android, сократить время на администрирование и обеспечить безопасность данных в облаке или коробке. Встреча будет полезна руководителям IT-департаментов, директорам по информационной безопасности, техническим специалистам, а также ответственным за цифровую трансформацию.
15 декабря в 13.00 желающие смогут подключиться к онлайн-встрече «Как использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях». Спикеры поделятся инструментами, которые помогут экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий, привлекать новых студентов и монетизировать знания, контролировать присутствие, вовлеченность, списывание и проверку знаний обучающихся с русскоязычной техподдержкой 24/7. Вебинар будет полезен проректорам, руководителям учебных и методических отделов, ответственным за информатизацию.
Фото МТС
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