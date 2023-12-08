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Роскачество нашло нитраты и запрещенные пестициды в рязанских томатах
Во время проверки выяснилось, что в томатах сорта максимато от ООО «Рязанские овощи» содержится клотианидин, зарегистрированный только для открытого грунта, то есть он не должен применяться для тепличных томатов.

Роскачество нашло нитраты и запрещенные пестициды в рязанских томатах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российскую систему качества.

Отмечается, что специалисты закупили овощи в 11 российских теплицах и в совокупности исследовали 27 продуктов. В исследование попали огурцы, томаты, грибы и зелень из семи российских регионов.

Во время проверки выяснилось, что в томатах сорта максимато от ООО «Рязанские овощи» содержится клотианидин, зарегистрированный только для открытого грунта, то есть он не должен применяться для тепличных томатов.

Доктор биологических наук Ольга Багрянцева отметила, что на 100% действенных способов избавиться от нежелательных веществ нет.