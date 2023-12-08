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Орбан назвал причины, почему Украина не сможет вступить в ЕС
«Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире. Украина — большая страна со значительным сельскохозяйственным сектором. Без трансформации нашей системы сельскохозяйственных субсидий мы не сможем их впустить», — сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал причины, почему Евросоюз не может принять Украину в свои ряды. Слова политика привел журнал Le Point.

«Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире. Украина — большая страна со значительным сельскохозяйственным сектором. Без трансформации нашей системы сельскохозяйственных субсидий мы не сможем их впустить», — сказал Орбан.

Он добавил, что в случае, если в европейскую систему войдет сельскохозяйственный сектор Киева, то он почти сразу же ее разрушит.