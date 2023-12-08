Опубликован прогноз погоды на 9 декабря в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью -19,-14 градусов, местами до -23°С, днем -15,-10 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 9 декабря в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 9 декабря, будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем пройдет снег, местами сильный, местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -19,-14 градусов, местами до -23°С, днем -15,-10 градусов.