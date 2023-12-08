Олимпийский комитет допустил российских спортсменов до игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе

При этом к играм будут не допущены спортсмены, которые активно поддержали боевые действия или связаны с военными или силовыми структурами.

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом пишет Baza.

Как указано на сайте комитета, спортсмены, которые прошли квалификацию, будут выступать в статусе «нейтральных» под флагом МОК.

При этом к играм будут не допущены спортсмены, которые активно поддержали боевые действия или связаны с военными или силовыми структурами.

Такие же правила действуют и для спортсменов из Белоруссии.