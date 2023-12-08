Медведев: угроза прямого столкновения России и НАТО никогда не была такой реальной

«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», — написал политик.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза прямого столкновения России и НАТО никогда не была столь реальна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», — написал политик.