Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве

Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. Предположительно, у него образовался тромб в ноге. Об этом пишет Mash.

По нашим данным, 55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит лечение, для начала — медикаментозное.

Ближайшие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5-го в Дубае — под угрозой отмены, как и предновогодние корпораты. Все зависит от эффективности лечения и реабилитации.