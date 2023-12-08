Из Рязани выдворили четырех иностранцев

Всего с начала 2023 года из ЦВСИГ УМВД были выдворены 126 и депортированы 175 граждан иностранных государств.

Из Рязани выдворили четырех иностранцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В четверг, 7 декабря из Рязанской области выдворили четверых иностранцев, ранее привлеченных к административной ответственности.

Выяснилось, что мужчины проживали на территории региона нелегально. Сначала мигрантов поместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД до окончательного решения вопроса с их отправкой в страну гражданской принадлежности.

Позже в сопровождении сотрудников УФССП России по Рязанской области иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово», после чего на самолете вылетели в Узбекистан.

Въезд на территорию России им запрещен на 10 лет.

Всего с начала 2023 года из ЦВСИГ УМВД были выдворены 126 и депортированы 175 граждан иностранных государств.