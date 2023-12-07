Задержан отец девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии

Трагедия произошла в четверг, 7 декабря, в гимназии № 5. Погибли двое, в том числе нападавшая девочка. Пятеро пострадали.

Задержан отец девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 53-летний мужчина на допросе. Силовики выясняют, как у его дочери оказалось ружье. Также в публикации указано, что у брянчанина в среду, 6 декабря, был день рождения.

Напомним, трагедия произошла в четверг, 7 декабря. 14-летняя школьница выстрелила в одноклассников из помпового ружья, принадлежащего отцу. Погибли двое (в том числе, и сама стрелявшая), пятеро пострадали. Возбуждено уголовное дело. Также в сети появились фотографии с места случившегося.