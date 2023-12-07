Задержан мужчина, устроивший стрельбу в Рязанской области

Инцидент произошел в среду, 6 декабря. Убит вологодский полицейский Максим Розанов.

Задержан мужчина, устроивший стрельбу в Рыбновском районе. Об этом сообщила региональная прокуратура.

47-летний житель Вологодской области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

На мужчину завели уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Напомним, стрельба произошла в среду, 6 декабря. Был убит полицейский из Вологодской области Максим Розанов.