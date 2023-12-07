ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов «натовского» калибра

Украинские войска выпустили за час десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел по направлению: населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район), Кураховка — Донецк (Петровский район), Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район, — говорится в сообщении.