ВС РФ за сутки сбили 27 беспилотников и украинский Су-25

За сутки ВСУ потеряли 755 военных.

ВС РФ за сутки сбили 27 беспилотников и украинский Су-25. Об этом сообщает Минобороны.

По сообщению ведомства, за сутки ВСУ потеряли 755 военных.

ВС РФ на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки, две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, пять атак ВСУ на купянском направлении.

Российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе Сладкого, Никольского и Урожайного в ДНР и поразили командно-наблюдательные пункты трех украинских бригад в ДНР