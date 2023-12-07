Восьмиклассница, расстрелявшая одноклассников в Брянской области, планировала поджечь школу

Восьмиклассница, расстрелявшая одноклассников в Брянской области, планировала поджечь школу. Об этом собщаает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 14-летняя девочка кроме расстрела одноклассников планировала поджог школы. У нее в рюкзаке нашли бутылку с растворителем, спички и несколько зажигалок.

Также с собой у восьмиклассницы было ружье «Бекас» и два ножа, один из них она спрятала в носке. А в тетрадке девочка написала, что ей очень нужно встреться с другом.

Напомним, девочка устроила стрельбу в брянской школе. Погибли двое, еще пятеро детей пострадали. Ее отца и директора школы доставили в полицию.

Также стала известна вероятная причина стрельбы в брянской гимназии.