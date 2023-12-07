Водитель маршрутки, сбивший женщину в Рязани, может избежать наказания
Напомним, инцидент случился во вторник, 5 декабря, в районе остановки «Кардиологический диспансер».
Водитель маршрутки, сбивший женщину в Рязани, может избежать наказания. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.
По его словам, инцидент произошел в тот момент, когда маршрутка пыталась обогнать троллейбус, именно поэтому она оказалась на встречной полосе.
Отмечается, что пострадавшая могла поскользнуться, так как удар в салоне никто не почувствовал.
По словам источника, женщина отказалась от оформления происшествия, поэтому водитель может избежать наказания за случившееся.
Напомним, инцидент случился во вторник, 5 декабря, в районе остановки «Кардиологический диспансер».