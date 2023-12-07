В США заявили, что Зеленскому придется завершить конфликт с Россией

Отмечается, что ни одна страна не продолжит поддержку Украины без США, так как не хочет брать на себя такой груз ответственности.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется завершить конфликт с Россией, оставшись без поддержки Вашингтона. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на специалиста по оборонной политике США Майкла Стрикофа.

«Без внешней поддержки у Киева нет ни денег, ни военных ресурсов для продолжения войны, поэтому без средств Вашингтона правительству придется перейти к следующему этапу, то есть поставить точку в конфликте», — заявил он.

Отмечается, что ни одна страна не продолжит поддержку Украины без США, так как не хочет брать на себя такой груз ответственности.