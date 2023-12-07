В Спасском районе продавщица украла из кассы магазина 218 тысяч рублей

По предварительной информации, в какой-то момент продавщица решила, что размер зарплаты не соответствует ее трудам и решила сделать себе прибавку. Женщина рассчитывала, что предприниматель этого не заметит.

В Спасском районе продавщица украла из кассы магазина 218 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился предприниматель, который руководил магазином удобрений и аксессуаров для ведения приусадебного и сельского хозяйства в Спасске-Рязанском. Мужчина засомневался в действиях одной из продавщиц. Ему показалось, что она присваивает себе часть выручки.

Выяснилось, что за несколько недель из кассы пропало более 218 тысяч рублей. Часть выручки похищали ежедневно.

Отмечается, что женщина пыталась скрыться от правоохранителей. Ее нашли в доме знакомого.

По предварительной информации, в какой-то момент продавщица решила, что размер зарплаты не соответствует ее трудам и решила сделать себе прибавку. Женщина рассчитывала, что предприниматель этого не заметит.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.