В Санкт-Петербурге четыре человека пострадали при взрыве в котельной

Инцидент произошел на улице Салова. Отопительный котел вылетел из помещения и задел припаркованный радом Mercedes. В результате ЧС обрушились стены котельной по всей площади.

В Санкт-Петербурге взорвалось помещение котельной. Об этом сообщило издание « 78 ».

Инцидент произошел во Фрунзенском районе, на улице Салова.

Взрыв в помещении произошел из-за разгерметизации обогревательного оборудования. Отопительный котел вылетел из помещения и задел припаркованный рядом Mercedes. В результате случившегося по всей площади обрушились стены котельной.

Пострадали четыре человека, среди них — 12-летняя девочка. Всех госпитализировали с ожогами и переломами.

Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.