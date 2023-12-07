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В Санкт-Петербурге четыре человека пострадали при взрыве в котельной
Инцидент произошел на улице Салова. Отопительный котел вылетел из помещения и задел припаркованный радом Mercedes. В результате ЧС обрушились стены котельной по всей площади.

В Санкт-Петербурге взорвалось помещение котельной. Об этом сообщило издание «78».

Инцидент произошел во Фрунзенском районе, на улице Салова.

Взрыв в помещении произошел из-за разгерметизации обогревательного оборудования. Отопительный котел вылетел из помещения и задел припаркованный рядом Mercedes. В результате случившегося по всей площади обрушились стены котельной.

Пострадали четыре человека, среди них — 12-летняя девочка. Всех госпитализировали с ожогами и переломами.

Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.