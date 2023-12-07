В Рязанском районе лесовоз снес арку на въезде в коттеджный поселок
Инцидент произошел днем 7 декабря. Лесовоз снес арку на въезде в коттеджный поселок «Елки парк» в Алеканове и заблокировал выезд.
В Рязанском районе лесовоз снес арку на въезде в коттеджный поселок. Об этом
Инцидент произошел днем 7 декабря. Лесовоз снес арку на въезде в коттеджный поселок «Елки парк» в Алеканове и заблокировал выезд.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Арку пришлось снести окончательно.
Отмечается, что водитель готов возместить ущерб.