В Рязанской области восстановят тюремный замок 19 века

Объект находится в собственности историка и краеведа, основателя проекта «Дом с характером» Татьяны Алимовой. Постройки в аварийном состоянии. Владелица планирует его восстановить, но нужна помощь в разработке проекта.

В Елатьме Касимовского района побывала группа архитекторов Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области и студентов РГУ. Вместе с местными жители они обсудили восстановление исторического объекта — тюремного замка постройки середины XIX века. Об этом сообщает Главархитектура региона в группе «ВКонтакте».

Объект находится в собственности историка и краеведа, основателя проекта «Дом с характером» Татьяны Алимовой. Постройки в аварийном состоянии. Владелица планирует его восстановить, но нужна помощь в разработке проекта.

«Мы вместе с гостями осмотрели здания, а потом разбились на группы и стали предлагать идеи, как действовать», — рассказывает директор Елатомского краеведческого музея Наталья Кленова.