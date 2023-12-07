Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
-14°
Птн, 08
-14°
Сбт, 09
-12°
ЦБ USD 92.78 1.2 07/12
ЦБ EUR 100.14 1.01 07/12
Нал. USD 93 / 95 07/12 14:25
Нал. EUR 100.05 / 101 07/12 11:37
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
3 495
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
10 623
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
10 957
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
13 596
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязанской области в 2024 году у бюджетников увеличатся зарплаты
Глава Минфина Рязанской области Марина Наумова отметила, что, согласно указам президента, для части категорий работников бюджетной сферы рост составит 9,8%. В этом случае речь идет об учителях, врачах, младшем и среднем обслуживающем персонале, социальных работниках.

В Рязанской области у сотрудников бюджетной сферы увеличатся зарплаты. Об этом сообщил телеканал ТКР.

В региональном бюджете на эти цели запланировали три миллиарда рублей.

По словам министра финансов Рязанской области Марины Наумовой, зарплаты бюджетников — одна из приоритетных статей расходов. Она отметила, что, согласно указам президента, для части категорий работников бюджетной сферы рост составит 9,8%. В этом случае речь идет об учителях, врачах, младшем и среднем обслуживающем персонале, социальных работниках.

Бюджетникам, которые не попадают под действие указов президента, проиндексируют зарплату в соответствии с уровнем инфляции — на 4,5%.

«Еще один фактор, который повлиял на резкий рост затрат по обеспечению зарплаты бюджетников, это рост минимального размера оплаты труда. На федеральном уровне было принято, я бы сказала, беспрецедентное решение: у нас МРОТ в следующем году составит 19 242 рубля. Рост его к текущему году — 18%. Это очень большой рост», — отметила Наумова.

Она также добавила, что заработная плата государственных и муниципальных служащих в 2024 году индексироваться не будет. Решение было принято на федеральном уровне.