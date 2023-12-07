В Рязанской области в 2024 году у бюджетников увеличатся зарплаты

В Рязанской области у сотрудников бюджетной сферы увеличатся зарплаты. Об этом сообщил телеканал
В региональном бюджете на эти цели запланировали три миллиарда рублей.
По словам министра финансов Рязанской области Марины Наумовой, зарплаты бюджетников — одна из приоритетных статей расходов. Она отметила, что, согласно указам президента, для части категорий работников бюджетной сферы рост составит 9,8%. В этом случае речь идет об учителях, врачах, младшем и среднем обслуживающем персонале, социальных работниках.
Бюджетникам, которые не попадают под действие указов президента, проиндексируют зарплату в соответствии с уровнем инфляции — на 4,5%.
«Еще один фактор, который повлиял на резкий рост затрат по обеспечению зарплаты бюджетников, это рост минимального размера оплаты труда. На федеральном уровне было принято, я бы сказала, беспрецедентное решение: у нас МРОТ в следующем году составит 19 242 рубля. Рост его к текущему году — 18%. Это очень большой рост», — отметила Наумова.
Она также добавила, что заработная плата государственных и муниципальных служащих в 2024 году индексироваться не будет. Решение было принято на федеральном уровне.