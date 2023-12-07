В Рязанской области сгорела термобудка «ГАЗели»

Инцидент произошел в селе Пехлец в четверг, 7 декабря. Площадь пожара — восемь квадратных метров.

В Кораблинском районе сгорела термобудка «ГАЗели». Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в селе Пехлец в четверг, 7 декабря.

В 4:43 в пожарную часть № 27 по охране города Кораблино поступило сообщение о горящей «ГАЗели». Через десять минут на место прибыла пожарная машина и трое спасателей. Они обнаружили горевшую термобудку. По словам пожарных, на тушение понадобилось 7,5 тонны воды — ее брали из ручья Дунайчик.

По словам очевидцев, водитель вез живые цветы. По одной из версий, от обогревателя загорелись коробки с цветами, а потом утеплитель. Чтобы его потушить, была сломана стена будки.

Площадь пожара — восемь квадратных метров. Точную причину пожара и ущерб установят специалисты.