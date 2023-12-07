В Рязанской области простились в погибшими на СВО Анатолием Плахотиным
Похороны прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Милославского района, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего. Свои соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.
В Рязанской области простились в погибшими на СВО Анатолием Плахотиным. Об этом
В четверг, 7 декабря, в Рязанской области состоялась церемония прощания с героически погибшим в ходе специальной военной операции старшим сержантом Анатолием Плахотиным, военнослужащим в/ч 11180.
Похороны прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Милославского района, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего. Свои соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.